Concert Hymne à l’amour Place de la Madeleine Morlaix
Concert Hymne à l’amour Place de la Madeleine Morlaix samedi 4 octobre 2025.
Concert Hymne à l’amour
Place de la Madeleine Bar associatif Des Deux Rivières Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04 22:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Deux chanteuses accordéonistes ré-interprètent les plus belles chansons d’amour d’Edith Piaf.
Le spectacle est proposé dans le cadre de l’association Les Originales .
Le spectacle aura lieu le samedi 4 octobre à 20h30 au bar associatif des Deux Rivières.
Tarif plein 12€
Enfant moins de 12 ans 6€ .
Place de la Madeleine Bar associatif Des Deux Rivières Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 16 34 36 97
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Hymne à l’amour Morlaix a été mis à jour le 2025-09-11 par OT BAIE DE MORLAIX