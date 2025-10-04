Concert Hymne à l’amour Place de la Madeleine Morlaix

Concert Hymne à l'amour Place de la Madeleine Morlaix samedi 4 octobre 2025.

Concert Hymne à l’amour

Place de la Madeleine Bar associatif Des Deux Rivières Morlaix Finistère

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04 22:00:00

2025-10-04

Deux chanteuses accordéonistes ré-interprètent les plus belles chansons d’amour d’Edith Piaf.

Le spectacle est proposé dans le cadre de l’association Les Originales .

Le spectacle aura lieu le samedi 4 octobre à 20h30 au bar associatif des Deux Rivières.

Tarif plein 12€

Enfant moins de 12 ans 6€ .

Place de la Madeleine Bar associatif Des Deux Rivières Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 16 34 36 97

