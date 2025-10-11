Concert « Hyper Muse » David Cistrières
Concert « Hyper Muse » David Cistrières samedi 11 octobre 2025.
Concert « Hyper Muse »
David Country Saloon Horses and Bikes, Cistrières, Haute-Loire
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Dès 20h30, soirée rock avec le quatuor Hype Muse qui fait revivre les tubes des plus grands groupes. Repas sur réservation.
David Country Saloon Horses and Bikes
Cistrières 43160
Haute-Loire
Auvergne-Rhône-Alpes
+33 4 71 00 45 52
English :
From 8:30 pm, a rock party with the Hype Muse quartet, reviving the hits of the greatest bands. Meals on reservation.
German :
Ab 20:30 Uhr, Rockabend mit dem Quartett Hype Muse, das die Hits der größten Bands wieder aufleben lässt. Essen auf Vorbestellung.
Italiano :
Dalle 20.30, serata rock con il quartetto Hype Muse, che fa rivivere i successi delle più grandi band. Pasti disponibili su prenotazione.
Espanol :
A partir de las 20.30 h, noche de rock con el cuarteto Hype Muse, que revive los éxitos de los grupos más grandes. Comidas disponibles previa reserva.
