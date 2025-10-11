Concert « Hyper Muse » David Cistrières

Concert « Hyper Muse » David Cistrières samedi 11 octobre 2025.

Concert « Hyper Muse »

David Country Saloon Horses and Bikes Cistrières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Dès 20h30, soirée rock avec le quatuor Hype Muse qui fait revivre les tubes des plus grands groupes. Repas sur réservation.

.

David Country Saloon Horses and Bikes Cistrières 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 45 52

English :

From 8:30 pm, a rock party with the Hype Muse quartet, reviving the hits of the greatest bands. Meals on reservation.

German :

Ab 20:30 Uhr, Rockabend mit dem Quartett Hype Muse, das die Hits der größten Bands wieder aufleben lässt. Essen auf Vorbestellung.

Italiano :

Dalle 20.30, serata rock con il quartetto Hype Muse, che fa rivivere i successi delle più grandi band. Pasti disponibili su prenotazione.

Espanol :

A partir de las 20.30 h, noche de rock con el cuarteto Hype Muse, que revive los éxitos de los grupos más grandes. Comidas disponibles previa reserva.

L’événement Concert « Hyper Muse » Cistrières a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay