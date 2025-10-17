CONCERT HYPERCONTENT! Montpellier

CONCERT HYPERCONTENT! Montpellier vendredi 17 octobre 2025.

100 Rue Ferdinand de Lesseps Montpellier Hérault

Tarif : 14 – 14 – EUR

Début : 2025-10-17

Les 7 musiciens du collectif franco-chileno-belge HYPERCONTENT! (avec deux batteurs en leaders, on adore) revendiquent leurs principales inspirations de l’Ezra Collective, des grooves du maître Kerri Chandler et de délires scéniques et techniques que ne renierait pas Vulfpeck.

HYPERCONTENT! est en pleine explosion avec de très belles scènes, un premier EP en préparation et des sorties de singles. Pour cette première date de collaboration entre le JAM & Beyond Jazz, place à de la pure découverte pour une belle soirée de danse et d’hybridation comme on les aime ! .

English :

The 7 musicians of the Franco-Chilean-Belgian collective HYPERCONTENT! (with two drummer-leaders, we love it!) claim their main inspirations from the Ezra Collective, the grooves of master Kerri Chandler and the stage and technical delirium of Vulfpeck.

German :

Die sieben Musiker des französisch-chilenisch-belgischen Kollektivs HYPERCONTENT! (mit zwei Schlagzeugern an der Spitze, wir lieben es) bekennen sich zu ihren Hauptinspirationen vom Ezra Collective, den Grooves des Meisters Kerri Chandler und zu szenischen und technischen Delirien, die Vulfpeck nicht verleugnen würde.

Italiano :

I 7 musicisti del collettivo franco-cileno-belga HYPERCONTENT! (con due batteristi di punta, ci piace) dichiarano che le loro principali ispirazioni sono gli Ezra Collective, i groove del maestro Kerri Chandler e la follia scenica e tecnica dei Vulfpeck.

Espanol :

Los 7 músicos del colectivo franco-chileno-belga HYPERCONTENT! (con dos baterías a la cabeza, nos encanta) afirman que sus principales inspiraciones son Ezra Collective, los grooves del maestro Kerri Chandler y la locura escénica y técnica de Vulfpeck.

L’événement CONCERT HYPERCONTENT! Montpellier a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT MONTPELLIER