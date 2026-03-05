Concert hYrtis

Médiathèque Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Tout public

La lame sonore et le theremin créent des instants uniques par leur sonorité envoûtante et proche de la voix humaine. hYrtis vous les fera découvrir le temps d’un concert à l’univers cinématographique et apaisant. .

Médiathèque Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert hYrtis Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne