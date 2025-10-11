Concert Hyunhee Lee Piano en Valois 2025 Château de Fléac Fléac
Château de Fléac 7 9 Rue du Château Fléac Charente
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-10-11 20:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Hyun-Hee Lee, pianiste talentueuse originaire de Corée du Sud, s’impose par sa virtuosité et sa musicalité raffinée.
Château de Fléac 7 9 Rue du Château Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr
English :
Hyun-Hee Lee, a talented pianist from South Korea, stands out for her virtuosity and refined musicality.
German :
Hyun-Hee Lee ist eine talentierte Pianistin aus Südkorea, die sich durch ihre Virtuosität und raffinierte Musikalität auszeichnet.
Italiano :
Hyun-Hee Lee, pianista di talento della Corea del Sud, si distingue per il suo virtuosismo e la sua raffinata musicalità.
Espanol :
Hyun-Hee Lee, talentosa pianista de Corea del Sur, destaca por su virtuosismo y refinada musicalidad.
