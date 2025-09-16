Concert I, A Bird Nazelles-Négron

4 place Albert Delépine Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : Samedi 2026-02-06 21:00:00

Le vendredi 6 février et le samedi 7 février 2026, venez écouter le trio I, A Bird lors de leur concert.

I, a bird, c’est la lueur d’une musique folk étasunienne qui a traversé les âges et nous berce par son chant intemporel.

Le trio se repose sur cet héritage et y apporte ses influences contemporaines pour nous confier à sa manière des récits entraînants, bouleversants, humains.

Chloé Boureux • violon /voix

Alix Beucher • guitare / voix

Antoine Polin • banjos / bones / voix 15 .

4 place Albert Delépine Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 86 38 99 39 reservation@demelerlanuit.fr

English :

On Friday February 6 and Saturday February 7, 2026, come and listen to the trio I, A Bird in concert.

German :

Am Freitag, dem 6. Februar, und Samstag, dem 7. Februar 2026, können Sie das Trio I, A Bird bei ihrem Konzert erleben.

Italiano :

Venerdì 6 febbraio e sabato 7 febbraio 2026, venite a sentire il trio I, A Bird in concerto.

Espanol :

El viernes 6 de febrero y el sábado 7 de febrero de 2026, venga a escuchar al trío I, A Bird en concierto.

