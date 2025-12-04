Concert I Campagnoli Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains

Concert I Campagnoli

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Début : 2025-12-04 20:30:00

fin : 2025-12-04 22:00:00

2025-12-04

À 20h30 à la Basilique St Pierre.

I Campagnoli est un des plus anciens groupes de polyphonies corses. Son nom signifie “Les Hommes de la terre”. Son répertoire est constitué de chants profanes, sacrés et de créations. Ses artistes se produisent principalement dans les églises, là où la puissance des chants prend toute sa dimension. Le groupe est né en 1989 de la passion de quelques jeunes du Nebbiu et de Bastia pour le chant polyphonique.

Au fil des décennies, le groupe s’est réinventé, se recentrant sur quelques chanteurs et introduisant des instruments pour venir accompagner la pureté des voix.

Avec I Campagnoli, découvrez les richesses d’une terre où le chant est présent dans tous les actes de la vie.

Artistes

Guy Calvelli (chant), Louis Crispi (chant), Saveriu Bellini (chant et guitare) et Isabelle Giannelli (violon)

Renseignements et réservation au 03 84 40 56 20. .

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20 poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

