Concert I Campagnoli, polyphonies Corses

15 Place Général Jean Pascaud Le Menoux Indre

Début : Dimanche 2026-04-26 18:00:00

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Concert par I Campagnoli, polyphonies Corses, en concert à l’Église du Menoux.

I Campagnoli est un des plus anciens groupes de polyphonies corses. Son nom signifie Les Hommes de la terre . Son répertoire est constitué de chants profanes, sacrés et de créations. Ils se produisent principalement dans les églises, là où la puissance des chants prend toute sa dimension.

Découvrez avec I Campagnoli les richesses d’une terre où le chant est présent dans tous les actes de la vie.

Première partie par le Cantate du Pays d’Argenton. .

Concert by I Campagnoli, Corsican polyphonies, in concert at the Église du Menoux.

L’événement Concert I Campagnoli, polyphonies Corses Le Menoux a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Vallée de la Creuse