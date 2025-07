CONCERT I FANFARRONI LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas

CONCERT I FANFARRONI LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas samedi 16 août 2025.

CONCERT I FANFARRONI

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le village Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16 19:30:00

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

Ce soir à La Pistouflerie, c’est la fanfare qui vous entraine aux sons des rythmes endiablés !

Les I Fanfarr?ni sont une petite fanfare vagabonde qui se nourrit de tous les meilleurs morceaux trouvés dans les rues skamemberts jamaïcains asticotés, cornichons Yiddishs périmés, champignons de Paris radioactifs sauce valsée et autres tarentelles à la carbonizzata. Avec Matteo D’amico (trombone), Iannis Ferrari (accordéon diatonique), Emmanuel Ferrari (accordéon chromatique), Giancarlo Nunziato (caisse claire et percussions) et Matteo Galli (contrebasse).

Tous les apéros-concerts de l’été (Juillet, Août et Septembre) sont à 19h30, en extérieur et au chapeau (participation libre mais nécessaire). Venez nombreux!!! .

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le village Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 18 83 95 lapistouflerie@gmail.com

English :

Tonight at La Pistouflerie, it’s the brass band that takes you away to the sounds of frenzied rhythms!

German :

Heute Abend in La Pistouflerie ist es die Blaskapelle, die Sie zu den Klängen wilder Rhythmen mitreißt!

Italiano :

Questa sera, a La Pistouflerie, sarà la banda di ottoni a portarvi via a suon di ritmi frenetici!

Espanol :

Esta noche, en La Pistouflerie, la banda de música le transportará a ritmos frenéticos

L’événement CONCERT I FANFARRONI Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2025-07-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE