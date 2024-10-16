Concert I Gotta Feeling Amiens

Concert I Gotta Feeling Amiens jeudi 26 février 2026.

Concert I Gotta Feeling

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 39 – 39 – EUR

Début : 2026-02-26 20:00:00

2026-02-26

Après une première tournée événement en 2024, venez revivre les moments cultes et la ferveur des années 2000 au rythme des plus grands hits de cette décennie interprétés par leurs artistes originaux.

English :

After a first event tour in 2024, come and relive the cult moments and fervor of the 2000s to the rhythm of the decade’s greatest hits performed by their original artists.

German :

Nach einer ersten Event-Tour im Jahr 2024 erleben Sie die Kultmomente und die Begeisterung der 2000er Jahre im Rhythmus der größten Hits dieses Jahrzehnts, die von ihren Originalkünstlern interpretiert werden.

Italiano :

Dopo un primo tour di eventi nel 2024, venite a rivivere i momenti di culto e il fervore degli anni 2000 al ritmo dei più grandi successi del decennio eseguiti dai loro artisti originali.

Espanol :

Tras una primera gira de eventos en 2024, venga a revivir los momentos de culto y fervor de los años 2000 al ritmo de los grandes éxitos de la década interpretados por sus artistas originales.

