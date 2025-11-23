Concert: IBRAHIM MAALOUF avec sa tournée anniversaire KALTHOUM Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar

Concert: IBRAHIM MAALOUF avec sa tournée anniversaire KALTHOUM Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar dimanche 23 novembre 2025.

Concert: IBRAHIM MAALOUF avec sa tournée anniversaire KALTHOUM

Palais des congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme

Tarif : 62 – 62 – 62 EUR

Catégorie 2

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-23 18:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Ibrahim Maalouf présente KALTHOUM, une tournée anniversaire hommage célébrant les 10 ans de l’album du même nom.

.

Palais des congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

English :

Ibrahim Maalouf presents KALTHOUM, a tribute tour celebrating the 10th anniversary of the album of the same name.

German :

Ibrahim Maalouf präsentiert KALTHOUM, eine Tribute-Jubiläumstour zum 10-jährigen Bestehen des gleichnamigen Albums.

Italiano :

Ibrahim Maalouf presenta KALTHOUM, un tour tributo che celebra il 10° anniversario dell’omonimo album.

Espanol :

Ibrahim Maalouf presenta KALTHOUM, una gira homenaje que celebra el 10º aniversario del álbum del mismo nombre.

L’événement Concert: IBRAHIM MAALOUF avec sa tournée anniversaire KALTHOUM Montélimar a été mis à jour le 2025-08-07 par Montélimar Tourisme Agglomération