Concert: IBRAHIM MAALOUF avec sa tournée anniversaire KALTHOUM Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar

Concert: IBRAHIM MAALOUF avec sa tournée anniversaire KALTHOUM
Palais des congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme
Tarif : 62 – 62 – 62 EUR
Catégorie 2
Début : Dimanche 2025-11-23 18:00:00
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Ibrahim Maalouf présente KALTHOUM, une tournée anniversaire hommage célébrant les 10 ans de l’album du même nom.
Palais des congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com
English :
Ibrahim Maalouf presents KALTHOUM, a tribute tour celebrating the 10th anniversary of the album of the same name.
German :
Ibrahim Maalouf präsentiert KALTHOUM, eine Tribute-Jubiläumstour zum 10-jährigen Bestehen des gleichnamigen Albums.
Italiano :
Ibrahim Maalouf presenta KALTHOUM, un tour tributo che celebra il 10° anniversario dell’omonimo album.
Espanol :
Ibrahim Maalouf presenta KALTHOUM, una gira homenaje que celebra el 10º aniversario del álbum del mismo nombre.
L'événement Concert: IBRAHIM MAALOUF avec sa tournée anniversaire KALTHOUM Montélimar a été mis à jour le 2025-08-07