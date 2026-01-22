Concert Iconic Frazé
Concert Iconic Frazé vendredi 17 avril 2026.
Concert Iconic
Frazé Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Venez au concert du groupe Iconic, duo acoustique, chansons iconiques 1960-2020
Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34 lapasserelle@fraze.fr
English :
Come to the concert by the group Iconic, acoustic duo, iconic songs 1960-2020
