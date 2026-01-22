Concert Iconic

Frazé Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Venez au concert du groupe Iconic, duo acoustique, chansons iconiques 1960-2020

Venez au concert du groupe Iconic, duo acoustique, chansons iconiques 1960-2020 .

Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34 lapasserelle@fraze.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come to the concert by the group Iconic, acoustic duo, iconic songs 1960-2020

L’événement Concert Iconic Frazé a été mis à jour le 2026-01-22 par OTs DU PERCHE