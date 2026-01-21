Concert Idéal SAISONS d’un rivage à l’autre Vivaldi-Piazzolla Amilly
Concert Idéal SAISONS d’un rivage à l’autre Vivaldi-Piazzolla Amilly dimanche 1 février 2026.
Début : 2026-02-01 17:00:00
2026-02-01
Concert organisé en partenariat avec l’AME. La singularité de ce programme est de faire exister en un même moment musical deux grands maîtres, deux styles, deux époques, deux continents, deux ins-pirations l’une pastorale, l’autre urbaine. .
264 Rue de la Mère Dieu Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00
Concert Idéal ? SEASONS: from shore to shore Vivaldi-Piazzolla
