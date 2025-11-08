Concert | IdleTimers chansons populaires américaines Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais
Concert | IdleTimers chansons populaires américaines
Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
IdleTimers est un duo américain de guitares/voix spécialisé dans les chansons populaires des États-Unis des années 60 et 70. Ils interprètent des morceaux de grands artistes tels que Bob Dylan, Patsy Cline, Johnny Cash, Neil Young et Carly Simon… Ils jouent ensemble depuis plus de 20 ans, principalement aux États-Unis, dans beaucoup d’endroits comme le Blue Bird Café à Nashville ou Blues Alley à Washington. Vous pouvez trouver leurs disques et vidéos sur leur website.
Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation. .
Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 18 56
