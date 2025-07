Concert Idumea Quartet Folk d’Amérique du Nord La Citadelle des Anges Teloché

Concert Idumea Quartet Folk d’Amérique du Nord Vendredi 1er Août à 21h La Citadelle des Anges à Teloché

Mélangeant tradition, expérimentation et pure absurdité, le Quatuor Idumea déconstruit et reconstruit la musique folk des Appalaches en puisant de fortes influences du minimalisme et de la musique expérimentale.

Utilisant les instruments traditionnels du quatuor à cordes et un bagage musical commun, le quatuor fait dialoguer les traditions folkloriques avec une esthétique de musique de chambre. Ajoutez-y un chant harmonisé et le résultat est un son à la fois aigu, solitaire et symphonique.

Nathan Bontrager au violoncelle, Becka Wolfe à l’alto, Jane Rothfield et Ewan Macdonald au violon se sont rencontrés lors d’un concert improvisé dans un pub du Kent en 2016. Quelques mois plus tard, ils ont commencé à façonner leur premier album More Than One.

Ouverture des portes pour le concert 20h30

Entrée libre

Prévoir un vêtement chaud . . En fonction de la météo, le spectacle peut-être annulé . La décision se prend quelques minutes avant !

Le spectacle a lieu dans le théâtre de Verdure (300 places assises avec vu sur les anciens Fours à Chaux).

Bar sur place.

Restauration sur réservation à 19h30 sur la Terrasse couverte estival (Menu Découverte avec des produits Bio locaux et de saison , végétariens et omnivores sont les bienvenus).

Tarif restauration 16€ .

La Citadelle des Anges 10 Chemin de la Roche Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 7 61 44 85 84

English :

Concert Idumea Quartet North American Folk Friday, August 1st at 9pm La Citadelle des Anges in Teloché

German :

Konzert Idumea Quartet Nordamerikanischer Folk Freitag, 1. August um 21 Uhr La Citadelle des Anges in Teloché

Italiano :

Concerto Idumea Quartet Folk nordamericano venerdì 1 agosto alle 21.00 La Citadelle des Anges a Teloché

Espanol :

Concierto Idumea Quartet Folk norteamericano Viernes 1 de agosto a las 21:00 h La Citadelle des Anges en Teloché

L’événement Concert Idumea Quartet Folk d’Amérique du Nord Teloché a été mis à jour le 2025-07-17 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois