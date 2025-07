Concert Idyllusions, un voyage en musique au Quai Centre Social et Culturel Le Quai Metz

Concert Idyllusions, un voyage en musique au Quai Centre Social et Culturel Le Quai Metz vendredi 8 août 2025.

Concert Idyllusions, un voyage en musique au Quai

Centre Social et Culturel Le Quai 1bis Rue de Castelnau Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-08 19:00:00

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Sylvain Knecht et Guy Schneider se retrouveront au Quai à Metz Sablon pour un nouveau concert.

Idyllusion, est une longue histoire d’amour de la vie qui traverse le temps et l’espace. Cela nous rappelle combien le partage de la musique et des mots contribue à nous rapprocher quelles que soient nos cultures et nos origines. Pour ce concert au, les peintures de Claude Lhuillier projetées en diaporama accompagneront les retrouvailles de Guy Schneider et Sylvain Knecht.

Réservations conseillées.Adultes

0 .

Centre Social et Culturel Le Quai 1bis Rue de Castelnau Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 86 27 93 25 theatreauquai@lequai-cs.fr

English :

Sylvain Knecht and Guy Schneider meet again at Le Quai in Metz Sablon for a new concert.

Idyllusion is a long love story that spans time and space. It reminds us how much sharing music and words helps bring us closer together, whatever our cultures or origins. For this concert, Claude Lhuillier’s paintings, projected as a slide show, will accompany the reunion of Guy Schneider and Sylvain Knecht.

Reservations recommended.

German :

Sylvain Knecht und Guy Schneider werden sich im Le Quai in Metz Sablon für ein neues Konzert treffen.

Idyllusion, ist eine lange Liebesgeschichte des Lebens, die Zeit und Raum überdauert. Sie erinnert uns daran, wie sehr das Teilen von Musik und Worten dazu beiträgt, uns unabhängig von unseren Kulturen und unserer Herkunft einander näher zu bringen. Bei diesem Au-Konzert werden die in einer Diashow projizierten Gemälde von Claude Lhuillier das Wiedersehen von Guy Schneider und Sylvain Knecht begleiten.

Reservierungen werden empfohlen.

Italiano :

Sylvain Knecht e Guy Schneider tornano al Quai di Metz Sablon per un altro concerto.

Idyllusion è una lunga storia d’amore che attraversa il tempo e lo spazio. È un promemoria di quanto la condivisione di musica e parole contribuisca ad avvicinarci, indipendentemente dalle nostre culture o origini. Per questo concerto, i dipinti di Claude Lhuillier, proiettati sotto forma di diapositive, accompagneranno la riunione di Guy Schneider e Sylvain Knecht.

Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Sylvain Knecht y Guy Schneider vuelven al Quai de Metz Sablon para un nuevo concierto.

Idyllusion es una larga historia de amor que atraviesa el tiempo y el espacio. Es un recordatorio de lo mucho que nos acerca compartir música y palabras, sean cuales sean nuestras culturas u orígenes. Para este concierto, los cuadros de Claude Lhuillier, proyectados en diapositivas, acompañarán el reencuentro de Guy Schneider y Sylvain Knecht.

Se recomienda reservar.

L’événement Concert Idyllusions, un voyage en musique au Quai Metz a été mis à jour le 2025-07-26 par AGENCE INSPIRE METZ