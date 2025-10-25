Concert Igorrr Place Robert Schuman Meisenthal

Concert Igorrr

Place Robert Schuman La Halle Verrière Meisenthal Moselle

Tarif : 32 EUR

32

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-05 18:30:00

fin : 2026-02-05 23:59:00

Date(s) :

2026-02-05

Nouvel album Amen disponible le 26 septembre 2025 sur Metal Blade records.

Ce disque est un long et intense voyage, vous entraînant dans d’innombrables états émotionnels une expérience brute et sans filtre qui, je l’espère vraiment, vous apportera autant de joie cathartique que ce que nous avons enduré dans la tourmente de sa création. © Gautier Serre

Par le sample, le clash et un savoir-faire de multi-instrumentiste, Gautier Serre, sous pseudonyme Igorrr, pousse la question du genre dans ses retranchements.

Dans une expérience live unique et qui tient du libertinage électronique, Igorrr acoquine ainsi les formes les plus extrêmes du métal à la décadence de la musique baroque pour les embrasser sur des rythmiques jazz, techno, country, détruites au beat repeater.Tout public

Place Robert Schuman La Halle Verrière Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91

English :

New album Amen available September 26, 2025 on Metal Blade records.

This record is a long, intense journey, taking you through countless emotional states…a raw, unfiltered experience that I truly hope will bring you as much cathartic joy as what we endured in the turmoil of its creation. © Gautier Serre

Using samples, clashes and his multi-instrumentalist skills, Gautier Serre, under the pseudonym Igorrr, pushes the question of gender to its limits.

In a unique live experience akin to electronic libertinism, Igorrr combines the most extreme forms of metal with the decadence of baroque music, embracing them with jazz, techno and country rhythms, destroyed with a beat repeater.

German :

Neues Album Amen erhältlich am 26. September 2025 bei Metal Blade records.

Dieses Album ist eine lange und intensive Reise, die dich in unzählige emotionale Zustände führt ? eine rohe und ungefilterte Erfahrung, von der ich wirklich hoffe, dass sie dir genauso viel kathartische Freude bereitet wie das, was wir in den Wirren ihrer Entstehung erdulden mussten. gautier Serre

Durch Samples, Clash und das Know-how eines Multiinstrumentalisten treibt Gautier Serre unter dem Pseudonym Igorrr die Genderfrage bis an ihre Grenzen.

In einem einzigartigen Live-Erlebnis, das an elektronische Libertinage erinnert, vereint Igorrr die extremsten Formen des Metal mit der Dekadenz der Barockmusik, um sie mit Jazz-, Techno- und Country-Rhythmen zu umarmen, die mit dem Beat-Repeater zerstört werden.

Italiano :

Il nuovo album Amen è disponibile dal 26 settembre 2025 su Metal Blade Records.

questo disco è un viaggio lungo e intenso, che vi porterà attraverso innumerevoli stati emotivi? Un’esperienza cruda e senza filtri che spero davvero vi porti tanta gioia catartica quanto quella che abbiamo sopportato nel tumulto della sua creazione gautier Serre

Utilizzando campioni, scontri e le sue abilità di polistrumentista, Gautier Serre, sotto lo pseudonimo di Igorrr, spinge la questione del genere ai suoi limiti.

In un’esperienza live unica, simile al libertinaggio elettronico, Igorrr combina le forme più estreme del metal con la decadenza della musica barocca, abbracciandole con il jazz, la techno e i ritmi country distrutti con un beat repeater.

Espanol :

Nuevo álbum ‘Amen’ disponible el 26 de septiembre de 2025 en Metal Blade Records.

Este disco es un viaje largo e intenso, que te lleva a través de innumerables estados emocionales… una experiencia cruda y sin filtros que espero de verdad que te traiga tanta alegría catártica como la que soportamos en la agitación de su creación gautier Serre

Utilizando samples, clashes y sus dotes de multiinstrumentista, Gautier Serre, bajo el seudónimo de Igorrr, lleva la cuestión del género hasta sus límites.

En una experiencia única en directo, cercana al libertinaje electrónico, Igorrr combina las formas más extremas del metal con la decadencia de la música barroca, abrazándolas con ritmos de jazz, techno y country, destruidos con un repetidor de ritmos.

