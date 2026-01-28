Concert Ijin Musiques traditionnelles & Orgue Guérande

Concert Ijin Musiques traditionnelles & Orgue

6 place Saint-Aubin Guérande Loire-Atlantique

Début : 2026-02-07 17:00:00

fin : 2026-02-07 18:30:00

2026-02-07

Voyagez de la Bretagne à l’Irlande

L’orgue sera cette année l’invité du département des musiques traditionnelles ! Imaginez sa rencontre avec la bombarde, l’accordéon, la cornemuse et la harpe. Ce programme réunit des instruments emblématiques des traditions celtiques autour d’un répertoire à la fois authentique et réinventé. De la Bretagne à l’Ecosse, en passant par l’Irlande, les élèves explorent un patrimoine musicale foisonnant, riche en couleurs et en émotions. Les timbres se croisent, s’écoutent et se répondent dans un dialogue inédit. Une invitation à re(découvrir) ces instruments sous un jour nouveau entre transmission, création et partage.

Par les départements de musiques traditionnelles des conservatoires de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo et de la ville de Saint-Nazaire

Gratuit dans la limite des places disponibles .

