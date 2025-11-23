CONCERT IL CORO Grandchamp-des-Fontaines
CONCERT IL CORO Grandchamp-des-Fontaines dimanche 23 novembre 2025.
Place de l’Église Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique
Tarif : – – 10 EUR
Début : 2025-11-23 16:00:00
Une cantate de Félix Mendelssohn
L’Orchestre chorale interprètera NA NOBIS PACEM à l’église .
Place de l’Église Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
A cantata by Felix Mendelssohn
German :
Eine Kantate von Felix Mendelssohn
Italiano :
Una cantata di Felix Mendelssohn
Espanol :
Una cantata de Felix Mendelssohn
L’événement CONCERT IL CORO Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2025-09-27 par Pays Erdre Canal Forêt