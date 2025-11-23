CONCERT IL CORO Grandchamp-des-Fontaines

Place de l’Église Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Tarif : – – 10 EUR

Début : 2025-11-23 16:00:00
2025-11-23

Une cantate de Félix Mendelssohn
L’Orchestre chorale interprètera NA NOBIS PACEM à l’église   .

English :

A cantata by Felix Mendelssohn

German :

Eine Kantate von Felix Mendelssohn

Italiano :

Una cantata di Felix Mendelssohn

Espanol :

Una cantata de Felix Mendelssohn

