Concert Il était une étable Jebsheim

La Chorale Double-Croche et la Chorale des enfants vous invitent à plonger dans la magie de Noël avec leur spectacle.

Il était une étable… Un moment chaleureux et musical pour toute la famille, sous le signe du partage et de la joie dans un décors chaleureux tout spécialement conçu pour l’occasion ! 0 .

English :

The Double-Croche Choir and the Children’s Choir invite you to plunge into the magic of Christmas with their show.

German :

Der Chor Double-Croche und der Kinderchor laden Sie ein, mit ihrer Aufführung in den Zauber der Weihnacht einzutauchen.

Italiano :

Il Coro Double-Croche e il Coro dei bambini vi invitano a immergervi nella magia del Natale con il loro spettacolo.

Espanol :

El Coro Doble Croche y el Coro Infantil te invitan a sumergirte en la magia de la Navidad con su espectáculo.

