Concert: Il était une fois Différents mais ensemble Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Concert: Il était une fois Différents mais ensemble

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 16:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Le conservatoire vous invite à un moment de découverte ou se mêlent histoires, musique et créativité.

.

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The conservatory invites you to a moment of discovery where stories, music and creativity come together.

L’événement Concert: Il était une fois Différents mais ensemble Valence a été mis à jour le 2026-02-03 par Valence Romans Tourisme