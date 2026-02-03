Concert: Il était une fois Différents mais ensemble Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence
Concert: Il était une fois Différents mais ensemble Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence samedi 7 mars 2026.
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme
Début : 2026-03-07 16:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
2026-03-07
Le conservatoire vous invite à un moment de découverte ou se mêlent histoires, musique et créativité.
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr
English :
The conservatory invites you to a moment of discovery where stories, music and creativity come together.
