Concert il était une fois… Rue de la Mairie Ry samedi 27 juin 2026.

Ry

Concert il était une fois…

Rue de la Mairie Eglise Saint Sulpice Ry Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La municipalité de RY a le plaisir d’accueillir à l’église Saint Sulpice.

L’ensemble Vocal de Rouen dirigé par Karl Espinasse du Conservatoire de Rouen.

SAMEDI 27 JUIN 2026 à 18 heures

Cette formation composée de plus de 30 participants aux voix d’exception sera dirigée par Karl ESPINASSE et vous proposera un programme diversifié intitulé

Il était une fois… Polyphonies d’hier et d’aujourd’hui.

Entrée gratuite.

Participation libre au chapeau. .

Rue de la Mairie Eglise Saint Sulpice Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 60 61 mairie.ry@wanadoo.fr

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English : Concert il était une fois…

L’événement Concert il était une fois… Ry a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin