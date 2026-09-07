Concert – Il sole non si muove Le Théâtre Bar-le-Duc
mardi 23 mars 2027 · Le Théâtre · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Concert – Il sole non si muove
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
14
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2027-03-23 20:30:00
fin : 2027-03-23
Date(s) :
2027-03-23
Cie Rassegna / musique de la Renaissance / 1h15
Un voyage musical autour de la Méditerranée, de l’Italie à l’Algérie, de la Turquie à l’Arménie… avec un détour par l’Angleterre de Shakespeare !
Avec « Il sole non si muove », la compagnie Rassegna fait dialoguer instruments anciens et modernes, chants populaires et musiques de la Renaissance.Tout public
14 .
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org
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English :
Cie Rassegna / Renaissance music / 1 hour 15 minutes
A musical journey around the Mediterranean—from Italy to Algeria, from Turkey to Armenia—with a detour through Shakespeare’s England!
With “Il sole non si muove,” the Rassegna company creates a dialogue between early and modern instruments, folk songs, and Renaissance music.
L’événement Concert – Il sole non si muove Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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