Concert – Il sole non si muove Le Théâtre Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Concert – Il sole non si muove

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

14

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-03-23 20:30:00

fin : 2027-03-23

Date(s) :

2027-03-23

Cie Rassegna / musique de la Renaissance / 1h15

Un voyage musical autour de la Méditerranée, de l’Italie à l’Algérie, de la Turquie à l’Arménie… avec un détour par l’Angleterre de Shakespeare !

Avec « Il sole non si muove », la compagnie Rassegna fait dialoguer instruments anciens et modernes, chants populaires et musiques de la Renaissance.Tout public

14 .

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

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English :

Cie Rassegna / Renaissance music / 1 hour 15 minutes

A musical journey around the Mediterranean—from Italy to Algeria, from Turkey to Armenia—with a detour through Shakespeare’s England!

With “Il sole non si muove,” the Rassegna company creates a dialogue between early and modern instruments, folk songs, and Renaissance music.

L’événement Concert – Il sole non si muove Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE