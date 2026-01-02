Concert ILIZ TRO Denez Prigent accompagné de Ronan Le Bars, Christelle Belalia et Antoine Lahay☘️ Perros-Guirec

Concert ILIZ TRO Denez Prigent accompagné de Ronan Le Bars, Christelle Belalia et Antoine Lahay☘️

Église St Jacques Perros-Guirec Côtes-d'Armor

2026-03-06 20:30:00

2026-03-06

2026-03-06

ILIZ TRO

Denez Prigent

accompagné de Ronan Le Bars,

Christelle Belalia et Antoine Lahay

C’est dans le cadre exceptionnel de l’église St Jacques que quatre artistes se réunissent pour proposer un voyage musical mêlant traditions et sonorités nouvelles.

Denez Prigent sera accompagné de

• Ronan Le Bars ( Uilleann pipes, flûte)

• Christelle Belalia ( Clavier, machines)

• Antoine Lahay ( Oud, saz, charango) .

Église St Jacques Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 80

