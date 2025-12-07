Concert Illuminare Eglise Granges-Aumontzey

Concert Illuminare

Eglise 9 Rue P. Ancel Seitz Granges-Aumontzey Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

L’ensemble vocal Polysons présente Illuminare d’Elaine Hagenberg, et d’autres chants de Noël. Sous la direction de Cyril Dalmar, et au piano, Sandrine Muller.Tout public

English :

The Polysons vocal ensemble presents Illuminare by Elaine Hagenberg, and other Christmas carols. Conducted by Cyril Dalmar, with Sandrine Muller on piano.

German :

Das Vokalensemble Polysons präsentiert Illuminare von Elaine Hagenberg und andere Weihnachtslieder. Unter der Leitung von Cyril Dalmar, und am Klavier: Sandrine Muller.

Italiano :

L’ensemble vocale Polysons presenta Illuminare di Elaine Hagenberg e altri canti natalizi. Diretto da Cyril Dalmar, con Sandrine Muller al pianoforte.

Espanol :

El conjunto vocal Polysons presenta Illuminare de Elaine Hagenberg, y otros villancicos. Bajo la dirección de Cyril Dalmar, con Sandrine Muller al piano.

