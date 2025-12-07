Concert Illuminare Eglise Granges-Aumontzey
Concert Illuminare Eglise Granges-Aumontzey dimanche 7 décembre 2025.
Concert Illuminare
Eglise 9 Rue P. Ancel Seitz Granges-Aumontzey Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 17:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
L’ensemble vocal Polysons présente Illuminare d’Elaine Hagenberg, et d’autres chants de Noël. Sous la direction de Cyril Dalmar, et au piano, Sandrine Muller.Tout public
0 .
Eglise 9 Rue P. Ancel Seitz Granges-Aumontzey 88640 Vosges Grand Est contact@poly-sons.fr
English :
The Polysons vocal ensemble presents Illuminare by Elaine Hagenberg, and other Christmas carols. Conducted by Cyril Dalmar, with Sandrine Muller on piano.
German :
Das Vokalensemble Polysons präsentiert Illuminare von Elaine Hagenberg und andere Weihnachtslieder. Unter der Leitung von Cyril Dalmar, und am Klavier: Sandrine Muller.
Italiano :
L’ensemble vocale Polysons presenta Illuminare di Elaine Hagenberg e altri canti natalizi. Diretto da Cyril Dalmar, con Sandrine Muller al pianoforte.
Espanol :
El conjunto vocal Polysons presenta Illuminare de Elaine Hagenberg, y otros villancicos. Bajo la dirección de Cyril Dalmar, con Sandrine Muller al piano.
L’événement Concert Illuminare Granges-Aumontzey a été mis à jour le 2025-11-24 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES