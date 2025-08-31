[CONCERT ILLUSTRÉ] Casse-Noisette Couvent des Jacobins – Centre des congrès Rennes

8€, sur inscription, réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Découvrez ou redécouvrez l’œuvre magique de Tchaïkovski avec l’Orchestre National de Bretagne

Pour ce **concert féérique célébrant la magie de l’hiver,** Nicolas Ellis a imaginé une Suite du Casse-Noisette de Piotr Ilitch Tchaïkovski comme pièce maîtresse. Ce classique adoré de toutes et tous nous plonge dans l’histoire d’un rêve de Noël. Cette version nous fait vivre chaque moment, de la bataille épique entre les jouets et le roi des rats, aux pays exotiques que l’on découvre dans l’œuvre originale.

Le concert, en plus de nous faire voyager par la musique, sera accompagné de projection d’illustrations créées spécialement pour l’occasion.

Pour clôturer la soirée, l’ONB et Nicolas Ellis nous emmèneront dans un voyage musical avec la première symphonie de Piotr Ilitch Tchaïkovski, intitulée Rêverie d’hiver.

**Infos pratiques**

* > Places limitées

* > 8€

* > Réservation au CMI Rennes **avant le jeudi 4 décembre.**

Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des [établissements membres](https://cmi.univ-rennes.fr/membres-et-partenaires) du CMI Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-12T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-12T22:00:00.000+01:00

Couvent des Jacobins – Centre des congrès couvent des jacobins, rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine