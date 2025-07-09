Concert Illustré La Princesse Turandot Nancy

Concert Illustré La Princesse Turandot

Découvrez l’histoire de la Princesse Turandot comme vous ne l’avez jamais imaginée la princesse cruelle aux énigmes meurtrières sera au cœur d’un concert illustré où la musique de Ferruccio Busoni rencontre l’univers graphique d’Amandine Meyer. Sous la direction de William Le Sage, l’Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine fait revivre ce conte chinois revisité, où le noir et blanc rencontre une esthétique résolument contemporaine.

Dans cette Chine fantasmée, Turandot, héroïne aussi fascinante que redoutable, prend vie sous les traits espiègles de l’illustratrice, tandis que Julia Dantonnet anime ce voyage entre ombre et lumière. L’Orchestre déploie tour à tour la violence des épreuves imposées aux prétendants et la poésie de l’amour naissant, le tout sublimé par des illustrations où le merveilleux côtoie l’étrange. Un spectacle où musique et image dialoguent pour réinventer ce mythe intemporel entre tradition et audace.Enfants

English :

Discover the story of Princess Turandot as you’ve never imagined it: the cruel princess with murderous enigmas will be at the heart of an illustrated concert where the music of Ferruccio Busoni meets the graphic universe of Amandine Meyer. Conducted by William Le Sage, the Orchestre de l?Opéra national de Nancy-Lorraine brings to life this Chinese tale revisited, where black and white meets a resolutely contemporary aesthetic.

In this fantasized China, Turandot, a heroine as fascinating as she is fearsome, comes to life under the mischievous features of the illustrator, while Julia Dantonnet animates this journey between light and shadow. The orchestra unfolds the violence of the trials imposed on the suitors and the poetry of budding love, all sublimated by illustrations where the marvelous rubs shoulders with the strange. A show where music and image dialogue to reinvent this timeless myth? between tradition and audacity.

German :

Entdecken Sie die Geschichte von Prinzessin Turandot, wie Sie sie sich noch nie vorgestellt haben: Die grausame Prinzessin mit den mörderischen Rätseln steht im Mittelpunkt eines illustrierten Konzerts, in dem die Musik von Ferruccio Busoni auf die grafische Welt von Amandine Meyer trifft. Unter der Leitung von William Le Sage erweckt das Orchester der Opéra national de Nancy-Lorraine dieses neu interpretierte chinesische Märchen zum Leben, in dem Schwarz-Weiß-Malerei auf eine entschieden zeitgenössische Ästhetik trifft.

In diesem Fantasie-China wird Turandot, eine ebenso faszinierende wie furchterregende Heldin, durch die schelmischen Züge der Illustratorin zum Leben erweckt, während Julia Dantonnet diese Reise zwischen Licht und Schatten animiert. Das Orchester entfaltet abwechselnd die Gewalt der Prüfungen, die den Freiern auferlegt werden, und die Poesie der aufkeimenden Liebe, die durch die Illustrationen, die das Wunderbare mit dem Seltsamen verbinden, veredelt wird. Eine Aufführung, in der Musik und Bilder in einen Dialog treten, um diesen zeitlosen Mythos neu zu erfinden ? zwischen Tradition und Kühnheit.

Italiano :

Scoprite la storia della Principessa Turandot come non l’avete mai immaginata: la crudele principessa dagli enigmi assassini sarà al centro di un concerto illustrato in cui la musica di Ferruccio Busoni incontra l’universo grafico di Amandine Meyer. Diretta da William Le Sage, l’Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine dà vita a questa favola cinese rivisitata, dove il bianco e nero incontra un’estetica decisamente contemporanea.

In questa Cina fantasticata, Turandot, eroina tanto affascinante quanto temibile, prende vita sotto i tratti maliziosi dell’illustratore, mentre Julia Dantonnet anima questo viaggio tra luci e ombre. L’orchestra dispiega a turno la violenza delle prove imposte agli spasimanti e la poesia dell’amore nascente, il tutto sublimato da illustrazioni in cui il meraviglioso si sposa con lo strano. Uno spettacolo in cui musica e immagini si fondono per reinventare questo mito senza tempo, tra tradizione e audacia.

Espanol :

Descubra la historia de la princesa Turandot como nunca la había imaginado: la cruel princesa de los acertijos asesinos será el centro de un concierto ilustrado donde la música de Ferruccio Busoni se encuentra con el universo gráfico de Amandine Meyer. Dirigida por William Le Sage, la Orquesta de la Ópera Nacional de Nancy-Lorraine da vida a este cuento chino revisitado, donde el blanco y negro se une a una estética decididamente contemporánea.

En esta China fantaseada, Turandot, una heroína tan fascinante como temible, cobra vida bajo los traviesos rasgos del ilustrador, mientras Julia Dantonnet anima este viaje entre luces y sombras. La orquesta despliega a su vez la violencia de las pruebas impuestas a los pretendientes y la poesía del amor naciente, todo ello sublimado por ilustraciones donde lo maravilloso se codea con lo extraño. Un espectáculo en el que música e imágenes se unen para reinventar este mito intemporal… entre tradición y audacia.

