Concert illustré par Lilaho Le Donjon

Concert illustré par Lilaho

2 impasse le Bois d’Amour Le Donjon Allier

Début : 2025-11-19 10:00:00

fin : 2025-11-19

2025-11-19

Concert illustré par Lilaho sur réservation auprès de la médiathèque de Dompierre-sur-Besbre

2 impasse le Bois d’Amour Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 02 35

English :

Concert illustrated by Lilaho. Reservations required at the Dompierre-sur-Besbre media library

German :

Illustriertes Konzert von Lilaho mit Reservierung bei der Mediathek in Dompierre-sur-Besbre

Italiano :

Concerto illustrato da Lilaho. Prenotazione obbligatoria presso la biblioteca multimediale di Dompierre-sur-Besbre

Espanol :

Concierto ilustrado por Lilaho. Reserva obligatoria en la biblioteca multimedia de Dompierre-sur-Besbre

