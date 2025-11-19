Concert illustré par Lilaho Le Donjon
Concert illustré par Lilaho
2 impasse le Bois d’Amour Le Donjon Allier
Tarif : – –
Début : 2025-11-19 10:00:00
2025-11-19
Concert illustré par Lilaho sur réservation auprès de la médiathèque de Dompierre-sur-Besbre
2 impasse le Bois d’Amour Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 02 35
English :
Concert illustrated by Lilaho. Reservations required at the Dompierre-sur-Besbre media library
German :
Illustriertes Konzert von Lilaho mit Reservierung bei der Mediathek in Dompierre-sur-Besbre
Italiano :
Concerto illustrato da Lilaho. Prenotazione obbligatoria presso la biblioteca multimediale di Dompierre-sur-Besbre
Espanol :
Concierto ilustrado por Lilaho. Reserva obligatoria en la biblioteca multimedia de Dompierre-sur-Besbre
