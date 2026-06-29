Concert Image In’a Sound | 24 juillet Brides-les-Bains
Concert Image In’a Sound | 24 juillet Brides-les-Bains vendredi 24 juillet 2026.
Brides-les-Bains
Concert Image In’a Sound | 24 juillet
Kiosque du Parc Thermal Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 19:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Image In’a’Sound | Le 24 juillet | 18h00
.
Kiosque du Parc Thermal Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
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English :
Image In’a’Sound | July 24 | 6:00 p.m.
L’événement Concert Image In’a Sound | 24 juillet Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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