Concert Imaginaires sonores Salle polyvalente Saint-Jacut-de-la-Mer
mercredi 5 mai 2027 · Salle polyvalente · Saint-Jacut-de-la-Mer
Informations pratiques
Saint-Jacut-de-la-Mer
Concert Imaginaires sonores
Salle polyvalente 10 Rue du Châtelet Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-05 20:30:00
fin : 2027-05-05 21:45:00
Date(s) :
2027-05-05
Imaginaires Sonores
Trio Zaïna
Quand une chanteuse polyglotte, un contrebassiste aventurier et un violiste-guitariste baroudeur se rencontrent, cela donne un trio bien singulier ! Entre musiques séfarades, flamenco, traditions vénézuéliennes, grecques, brésiliennes et répertoires anciens, Zaïna voyage en sept langues. Leur secret ? Des cordes vibrantes, des arrangements soignés et une alchimie tissée avec amour. Laissez-vous emporter par ces mélodies qui murmurent des histoires lointaines.
Réservation en mairie .
Salle polyvalente 10 Rue du Châtelet Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 15
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English :
L’événement Concert Imaginaires sonores Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme