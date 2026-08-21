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AGENDA · Saint-Jacut-de-la-Mer

Concert Imaginaires sonores Salle polyvalente Saint-Jacut-de-la-Mer

mercredi 5 mai 2027 · Salle polyvalente · Saint-Jacut-de-la-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 5 mai 2027
Fin
mercredi 5 mai 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
10 Rue du Châtelet
Ville
22750 Saint-Jacut-de-la-Mer
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Jacut-de-la-Mer

Concert Imaginaires sonores

Salle polyvalente 10 Rue du Châtelet Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-05 20:30:00
fin : 2027-05-05 21:45:00

Date(s) :
2027-05-05

Imaginaires Sonores
Trio Zaïna

Quand une chanteuse polyglotte, un contrebassiste aventurier et un violiste-guitariste baroudeur se rencontrent, cela donne un trio bien singulier ! Entre musiques séfarades, flamenco, traditions vénézuéliennes, grecques, brésiliennes et répertoires anciens, Zaïna voyage en sept langues. Leur secret ? Des cordes vibrantes, des arrangements soignés et une alchimie tissée avec amour. Laissez-vous emporter par ces mélodies qui murmurent des histoires lointaines.

Réservation en mairie   .

Salle polyvalente 10 Rue du Châtelet Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 15 

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English :

L’événement Concert Imaginaires sonores Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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