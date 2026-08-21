Concert Imaginaires sonores Salle des fêtes Saint-Samson-sur-Rance

Informations pratiques

Saint-Samson-sur-Rance

Concert Imaginaires sonores

Salle des fêtes 21 Rue du Domaine Saint-Samson-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-27 20:30:00

fin : 2027-03-27 21:45:00

Date(s) :

2027-03-27

Imaginaires Sonores

Trio Zaïna

Quand une chanteuse polyglotte, un contrebassiste aventurier et un violiste-guitariste baroudeur se rencontrent, cela donne un trio bien singulier ! Entre musiques séfarades, flamenco, traditions vénézuéliennes, grecques, brésiliennes et répertoires anciens, Zaïna voyage en sept langues. Leur secret ? Des cordes vibrantes, des arrangements soignés et une alchimie tissée avec amour. Laissez-vous emporter par ces mélodies qui murmurent des histoires lointaines.

Réservation en mairie .

Salle des fêtes 21 Rue du Domaine Saint-Samson-sur-Rance 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 16 05

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English :

L’événement Concert Imaginaires sonores Saint-Samson-sur-Rance a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme