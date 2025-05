Concert IMLI des Ligériens de cœur – Parnay, 14 juin 2025 07:00, Parnay.

Maine-et-Loire

Concert IMLI des Ligériens de cœur Parnay Maine-et-Loire

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14

2025-06-14

Courte grill and the Buffalo pailles !

8 amis dont une chanteuse, un voyage en guitare et voix sur les routes de la country.

De Dollly Parton à Joe Dassin, ils chantent la bande son d’un restoroute mythique et éternellement à l’Ouest.

Samedi 14 juin 2025

Ouverture le samedi à 19h. .

Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire imli@ligeriensdecoeur.fr

Courte grill and the Buffalo straws!

Courte grill and the Buffalo Strohhalme!

Courte grill e le cannucce di Buffalo!

¡La parrilla Courte y las pajitas Buffalo!

