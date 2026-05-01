Concert Immensément petit La Maison Nevers

Nevers

Concert Immensément petit

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez assister au concert de l’Orchestre d’Harmonie de la ville de Nevers à NEVERS à La Maison le samedi 23 mai à 20h.

Ils vous invitent à leur concert Immensément petit avec au programme la Symphony n°6 Blue Marble de Julie Giroux, Flying Jewels de James M. David et The Fly ! d’Oscar Navarro.

En première partie l’Orchestre Scherzo, jeunes élèves du conservatoire (probables futurs musiciens de l’OHVN!).

Tarifs 10€ Gratuit pour les moins de 12 ans

Billetterie FNAC Nevers orchestre-dharmonie-de-nevers.fr .

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Immensément petit

L’événement Concert Immensément petit Nevers a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Cap Grand Nevers