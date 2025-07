CONCERT IMMERSIF « CE QUI PASSE PAR LA TERRE » Termes

CONCERT IMMERSIF « CE QUI PASSE PAR LA TERRE » Termes vendredi 11 juillet 2025.

CONCERT IMMERSIF « CE QUI PASSE PAR LA TERRE »

2 camin del moulin Termes Aude

Début : 2025-07-11 21:00:00

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Le Château de Termes vous convie pour une soirée immersive, dans le cadre de la programmation culturelle et artistique des sites du Pays Cathare et des Forteresses royales du Languedoc !

Fruit d’une résidence de territoire les artistes Benoit Boriès et Aurélien Caillaux ont suivi la vie des habitants et paysans des Hautes-Corbières sur quatre saisons (2023 et 2024). Ils ont créé un récit sonore qui montre le lien quotidien entre les personnes et leur pays. L’occasion de s’interroger sur la ruralité de manière originale, et d’explorer de façon contemporaine notre relation avec notre patrimoine.

2 camin del moulin Termes 11330 Aude Occitanie +33 4 68 70 09 20 chateau.termes@gmail.com

English :

Château de Termes invites you to an immersive evening, as part of the cultural and artistic programming of the Pays Cathare and the Royal Fortresses of Languedoc!

Artists Benoit Boriès and Aurélien Caillaux have followed the lives of the inhabitants and farmers of the Hautes-Corbières over four seasons (2023 and 2024). They created a sound narrative that shows the daily link between people and their land. It’s an opportunity to explore rurality in an original way, and to explore our relationship with our heritage in a contemporary way.

German :

Das Château de Termes lädt Sie zu einem immersiven Abend ein, im Rahmen des kulturellen und künstlerischen Programms der Stätten des Katharerlandes und der Königlichen Festungen des Languedoc!

Als Ergebnis eines Gebietsaufenthalts haben die Künstler Benoit Boriès und Aurélien Caillaux das Leben der Bewohner und Bauern der Hautes-Corbières über vier Jahreszeiten (2023 und 2024) hinweg verfolgt. Sie schufen eine akustische Erzählung, die die tägliche Verbindung zwischen den Menschen und ihrem Land aufzeigt. Eine Gelegenheit, sich auf originelle Weise mit dem ländlichen Raum auseinanderzusetzen und unsere Beziehung zu unserem Kulturerbe auf zeitgenössische Weise zu erforschen.

Italiano :

Il Castello di Termes vi invita a una serata coinvolgente, nell’ambito del programma culturale e artistico del Pays Cathare e delle Fortezze Reali della Linguadoca!

Gli artisti Benoit Boriès e Aurélien Caillaux hanno seguito la vita degli abitanti e dei contadini delle Hautes-Corbières per quattro stagioni (2023 e 2024). Hanno creato una narrazione sonora che mostra il legame quotidiano tra le persone e la loro terra. È un’occasione per esplorare la ruralità in modo originale e per approfondire il rapporto con il nostro patrimonio in modo contemporaneo.

Espanol :

El Château de Termes le invita a una velada de inmersión, en el marco del programa cultural y artístico del País Cátaro y de las Fortalezas Reales de Languedoc

Los artistas Benoit Boriès y Aurélien Caillaux han seguido la vida de los habitantes y agricultores de las Hautes-Corbières durante cuatro temporadas (2023 y 2024). Han creado una narración sonora que muestra el vínculo cotidiano entre la gente y su tierra. Es una oportunidad para explorar la ruralidad de una manera original, y para explorar nuestra relación con nuestro patrimonio de una manera contemporánea.

