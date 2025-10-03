Concert immersif en réalité virtuelle Médiathèque Benoite Boulard Le Port
Concert immersif en réalité virtuelle Vendredi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Benoite Boulard La Réunion
Début : 2025-10-03T12:00:00 – 2025-10-03T17:00:00
Fin : 2025-10-03T12:00:00 – 2025-10-03T17:00:00
Explorer le métaverse en assistant à des concerts en commun, sous forme d’avatar virtuel.
Médiathèque Benoite Boulard 100 AVENUE 20 DECEMBRE 1848 97420 Le Port Le Port 97420 La Réunion La Réunion 0262435091
Activ’Art