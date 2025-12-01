Concert immersif participatif La Cabane Villeneuve-sur-Lot
Concert immersif participatif La Cabane Villeneuve-sur-Lot jeudi 18 décembre 2025.
Concert immersif participatif
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-18
Séance hybride entre écoute et action, préparée par Mr Gyraf grâce à son expérience et son âme d’enfant . Il vient pour l’occasion avec sa valise d’instruments incroyables, qu’il a ramenés de ses voyages ou qu’il a fabriqués sur-mesure !
De 0 à 5 ans Durée 45 minutes
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com
English : Concert immersif participatif
A hybrid session between listening and action, prepared by Mr Gyraf thanks to his experience and his childlike soul . For the occasion, he brings along a suitcase of incredible instruments, either brought back from his travels or custom-made!
Ages 0 to 5 Duration: 45 minutes
