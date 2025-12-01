Concert immersif participatif La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Concert immersif participatif

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

Séance hybride entre écoute et action, préparée par Mr Gyraf grâce à son expérience et son âme d’enfant . Il vient pour l’occasion avec sa valise d’instruments incroyables, qu’il a ramenés de ses voyages ou qu’il a fabriqués sur-mesure !

De 0 à 5 ans Durée 45 minutes

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com

English : Concert immersif participatif

A hybrid session between listening and action, prepared by Mr Gyraf thanks to his experience and his childlike soul . For the occasion, he brings along a suitcase of incredible instruments, either brought back from his travels or custom-made!

Ages 0 to 5 Duration: 45 minutes

