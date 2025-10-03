Concert « Improvisation Jazz » Unitrio joue Picasso Villefranche-de-Rouergue

Concert « Improvisation Jazz » Unitrio joue Picasso Villefranche-de-Rouergue vendredi 3 octobre 2025.

Concert « Improvisation Jazz » Unitrio joue Picasso

Boulevard Haute-Guyenne Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

UNITRIO joue sur la projection de Tableaux de PICASSO à la Chapelle des Pénitents Noirs.

FREDERIC BOREY saxophone

DAMIEN ARGENTIERI orgue Hammond B3

ALAIN TISSOT batterie

Présentation de la collection patrimoniale Jazz à 15h à la Manufacture de Villefranche-de-Rouergue.

Pour le concert billetterie sur place ou réservation auprès de l’office de tourisme. .

Boulevard Haute-Guyenne Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00

English :

UNITRIO plays on the projection of PICASSO’s paintings at the Chapelle des Pénitents Noirs.

German :

UNITRIO spielt mit der Projektion von PICASSO-Gemälden in der Chapelle des Pénitents Noirs (Kapelle der Schwarzen Büßer).

Italiano :

UNITRIO gioca sulla proiezione dei dipinti di PICASSO alla Chapelle des Pénitents Noirs.

Espanol :

UNITRIO juega con la proyección de cuadros de PICASSO en la Chapelle des Pénitents Noirs.

L’événement Concert « Improvisation Jazz » Unitrio joue Picasso Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-09-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)