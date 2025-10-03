Concert « Improvisation Jazz » Unitrio joue Picasso Villefranche-de-Rouergue
Concert « Improvisation Jazz » Unitrio joue Picasso
Boulevard Haute-Guyenne Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit moins de 12 ans
Début : Vendredi 2025-10-03
fin : 2025-10-03
2025-10-03
UNITRIO joue sur la projection de Tableaux de PICASSO à la Chapelle des Pénitents Noirs.
FREDERIC BOREY saxophone
DAMIEN ARGENTIERI orgue Hammond B3
ALAIN TISSOT batterie
Présentation de la collection patrimoniale Jazz à 15h à la Manufacture de Villefranche-de-Rouergue.
Pour le concert billetterie sur place ou réservation auprès de l’office de tourisme. .
Boulevard Haute-Guyenne Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00
English :
UNITRIO plays on the projection of PICASSO’s paintings at the Chapelle des Pénitents Noirs.
German :
UNITRIO spielt mit der Projektion von PICASSO-Gemälden in der Chapelle des Pénitents Noirs (Kapelle der Schwarzen Büßer).
Italiano :
UNITRIO gioca sulla proiezione dei dipinti di PICASSO alla Chapelle des Pénitents Noirs.
Espanol :
UNITRIO juega con la proyección de cuadros de PICASSO en la Chapelle des Pénitents Noirs.
