Concert improvisé d'Eric THOMAS & Florian STÉPHANT – Galerie Far West Penmarch, 5 juin 2025 18:30, Penmarch.

Galerie Far West 61 rue François Peron Penmarch Finistère

Début : 2025-06-05 18:30:00

fin : 2025-06-05 19:10:00

2025-06-05

Soirée découverte à FarWest.

On reprend la route en juin 2025.

Qui ? Nous, TOURNERIE, Florian Stéphant et son Revox, et ma pomme avec ma guitare électrique et quelques pinces à linges. Je me souviens qu’on s’était dit on est rentré, bientôt on va repartir. Alors voilà. Flo est toujours avec ses bandes magnétiques, et moi je reste avec mon Ibanez électrique plus ou moins préparée.

Depuis la première date au printemps 2023, on continue à naviguer vue. Et quelques belles dates plus tard, on chemine toujours. Éric Thomas

TOURNERIE est une industrie pour tourner le bois ; comme on a un truc qui tourne et un truc en bois, cela fonctionne. C’est un instant passé et répété qui construit l’instant suivant. Et ainsi de suite un éphémère moment musical, comme un tour de manège.

Réservation indispensable. .

