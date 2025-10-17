Concert IMRAMA Le Toucan Café La Gacilly
Concert IMRAMA Le Toucan Café La Gacilly vendredi 17 octobre 2025.
Concert IMRAMA
Le Toucan Café 1 avenue des Archers La Gacilly Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 19:00:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
À l’occasion de la sortie de leur album, le trio de musique folk irlandaise IMRAMA se produira au Toucan Café à La Gacilly le vendredi 17 octobre à 19h. .
Le Toucan Café 1 avenue des Archers La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 70 36 57
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert IMRAMA La Gacilly a été mis à jour le 2025-09-09 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande