Concert IMRAMA Le Toucan Café La Gacilly

Le Toucan Café 1 avenue des Archers La Gacilly Morbihan

17 octobre 2025 19:00:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

À l’occasion de la sortie de leur album, le trio de musique folk irlandaise IMRAMA se produira au Toucan Café à La Gacilly le vendredi 17 octobre à 19h. .

Le Toucan Café 1 avenue des Archers La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 70 36 57

