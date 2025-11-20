Concert In iij Noct., quatuor à cordes n°3 de Georg Friedrich Haas LA DOUCHE FROIDE Metz
Concert In iij Noct., quatuor à cordes n°3 de Georg Friedrich Haas LA DOUCHE FROIDE Metz jeudi 20 novembre 2025.
Concert In iij Noct., quatuor à cordes n°3 de Georg Friedrich Haas
LA DOUCHE FROIDE 11 rue des Augustins Metz Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2025-11-20 20:30:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
In iij Noct. quatuor à cordes n°3 de Georg Friedrich Haas par le Quatuor Maurice [Italie] Georgia Privitera violon Laura Bertolino violon Francesco Vernero alto Aline Privitera violoncelle
Un quatuor à cordes dans une discothèque !
L’oeuvre proposée ce soir se joue dans l’obscurité, c’est même son titre ! In iij noct date de 2001 et est déjà majeure dans le répertoire de ce siècle.
Quoi de mieux qu’un lieu de la nuit pour venir vivre une nouvelle expérience sonore.
Depuis sa création en 2002, le Quatuor Maurice (en hommage à Ravel) se distingue par une recherche constante et inlassable sur le son et place la musique des XXe et XXIe siècles au cœur de son répertoire, explorant une grande variété de langages contemporains.Tout public
10 .
LA DOUCHE FROIDE 11 rue des Augustins Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
In iij Noct. string quartet no. 3 by Georg Friedrich Haas by Quatuor Maurice [Italy]: Georgia Privitera violin Laura Bertolino violin Francesco Vernero viola Aline Privitera cello
A string quartet in a discotheque!
Tonight’s work is played in the dark in fact, that’s its title! In iij noct dates from 2001, and is already a major work in this century’s repertoire.
What better place to enjoy a new sound experience than in a nightclub?
Since its creation in 2002, the Quatuor Maurice (in homage to Ravel) has distinguished itself by its constant and tireless research into sound, placing music of the 20th and 21st centuries at the heart of its repertoire, exploring a wide variety of contemporary languages.
German :
In iij Noct. Streichquartett Nr. 3 von Georg Friedrich Haas durch das Maurice Quartett [Italien]: Georgia Privitera Violine Laura Bertolino Violine Francesco Vernero Viola Aline Privitera Violoncello
Ein Streichquartett in einer Diskothek!
Das Werk, das heute Abend aufgeführt wird, wird in der Dunkelheit gespielt, es ist sogar sein Titel! In iij noct stammt aus dem Jahr 2001 und ist bereits bedeutend im Repertoire dieses Jahrhunderts.
Was könnte besser sein als ein Ort in der Nacht, um zu kommen und eine neue Klangerfahrung zu machen?
Seit seiner Gründung im Jahr 2002 zeichnet sich das Quatuor Maurice (nach Ravel) durch eine konstante und unermüdliche Klangforschung aus und stellt die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts in den Mittelpunkt seines Repertoires, wobei es eine große Vielfalt an zeitgenössischen Sprachen erkundet.
Italiano :
In iij Noct. quartetto per archi n. 3 di Georg Friedrich Haas del Quatuor Maurice [Italia] Georgia Privitera violino Laura Bertolino violino Francesco Vernero viola Aline Privitera violoncello
Un quartetto d’archi in una discoteca!
L’opera proposta questa sera è suonata al buio infatti, questo è il suo titolo! In iij noct risale al 2001 ed è già un’opera importante nel repertorio di questo secolo.
Quale modo migliore per godere di una nuova esperienza sonora se non in una discoteca?
Dalla sua fondazione nel 2002, il Quatuor Maurice (in omaggio a Ravel) si è distinto per la sua costante e instancabile ricerca sonora, ponendo al centro del suo repertorio la musica del XX e XXI secolo ed esplorando una grande varietà di linguaggi contemporanei.
Espanol :
In iij Noct. cuarteto de cuerda nº 3 de Georg Friedrich Haas por el Quatuor Maurice [Italia] Georgia Privitera violín Laura Bertolino violín Francesco Vernero viola Aline Privitera violonchelo
¡Un cuarteto de cuerda en una discoteca!
La obra propuesta esta noche se interpreta en la oscuridad, ¡de hecho, ése es su título! In iij noct data de 2001 y es ya una obra importante en el repertorio de este siglo.
Así que, ¿qué mejor manera de disfrutar de una nueva experiencia sonora que en una discoteca?
Desde su creación en 2002, el Quatuor Maurice (en homenaje a Ravel) se ha distinguido por su constante e incansable investigación sonora, situando la música de los siglos XX y XXI en el centro de su repertorio y explorando una gran variedad de lenguajes contemporáneos.
L’événement Concert In iij Noct., quatuor à cordes n°3 de Georg Friedrich Haas Metz a été mis à jour le 2025-11-13 par AGENCE INSPIRE METZ