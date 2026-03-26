Concert In Limbo Cie Anapnoi LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Concert In Limbo Cie Anapnoi

LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 09:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

In Limbo met en scène une jeune chanteuse venue présenter avec son guitariste le premier EP de leur groupe Infernal Noise. Billie et Jimmy, les deux membres du groupe, sont sur le point de faire leur entrée sur la scène musicale et à cette occasion elle a eu envie de raconter comment elle s’est sortie des limbes de l’adolescence grâce à la musique. Puisant dans ses souvenirs et dans les journaux intimes qui l’ont accompagnés durant son adolescence, Billie plonge au coeur de ce qui l’a menée ici et décode les strates de sa vie adolescente entre ses 10 et 17 ans. Elle nous raconte les montagnes russes de l’adolescence et décrypte dans ces pages les moments de sa vie qui furent la base aux morceaux de ce premier EP. Avec puissance et délicatesse, réalisme et humour, In Limbo aborde les changements corporels, les questions intimes et sexuelles, les doutes, les colères, les peurs, le fond du seau mais aussi les joies, les décisions prises, les amitiés, la quête de soi et les lueurs.

> Tarifs spectacle Normal, dès 14 ans 10€, réduit 3-13 ans et abonné 7€, enfant -3 ans offert.

> Dès 10 ans. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38

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English :

In Limbo features a young singer and her guitarist presenting the first EP from their band Infernal Noise. Billie and Jimmy, the two members of the band, are about to make their debut on the music scene, and she wanted to take this opportunity to tell the story of how music helped her out of the limbo of adolescence. Drawing on her own memories and the diaries that accompanied her through her teenage years, Billie dives deep into what led her here, decoding the strata of her adolescent life between the ages of 10 and 17. She recounts the roller-coaster ride of adolescence and deciphers in these pages the moments in her life that formed the basis for the tracks on this debut EP. With power and delicacy, realism and humor, In Limbo tackles bodily changes, intimate and sexual questions, doubts, angers, fears, the bottom of the bucket, but also joys, decisions made, friendships, the quest for self and glimmers of light.

L’événement Concert In Limbo Cie Anapnoi Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-03-26 par OT de Luz St Sauveur|CDT65