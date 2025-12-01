Concert In Out La Base Vernon

Concert In Out La Base Vernon vendredi 12 décembre 2025.

Concert In Out

La Base 2 place chantereine Vernon Eure

Tarif : – –

Date :
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12

Date(s) :
2025-12-12

Préparez-vous à vibrer au son des guitares avec le groupe In Out, spécialiste des rythmes rock endiablés ! Une soirée électrique vous attend pour un moment de pur plaisir musical.

Début du concert 20h   .

La Base 2 place chantereine Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 10 65 81 22  labase@destinationgiverny.com

