Concert In Out La Base Vernon
Concert In Out
La Base 2 place chantereine Vernon Eure
Tarif : – –
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Préparez-vous à vibrer au son des guitares avec le groupe In Out, spécialiste des rythmes rock endiablés ! Une soirée électrique vous attend pour un moment de pur plaisir musical.
Début du concert 20h .
La Base 2 place chantereine Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 10 65 81 22 labase@destinationgiverny.com
