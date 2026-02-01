Concert In Out La Base Vernon

Concert In Out La Base Vernon vendredi 27 février 2026.

Concert In Out

La Base 2 place chantereine Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27

Date(s) :
2026-02-27

Le groupe In-Out est de retour pour enflammer la scène ! Préparez-vous à une soirée explosive entre pépites Pop-Rock et rythmes Funk. Leur mission vous faire vibrer dans la bonne humeur !   .

La Base 2 place chantereine Vernon 27200 Eure Normandie   labase@destinationgiverny.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert In Out

L’événement Concert In Out Vernon a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération