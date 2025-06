Concert : inattendu : Lambert Colson & Co, voyage dans le temps au marché Marché couvert Houlgate

Durée 1h.

Voyage dans le temps au marché de Houlgate : Lambert Colson et les siens sonnent en plein air du cornet et de la sacqueboute entre la pomme et le fromage ! ​

Lambert Colson, cornets

Guy Hanssen, Charlotte Van Passen, Bart Vroomen, sacqueboutes

©PMPA-PierreBrissonnet