Concert : inattendu, Lambert Colson & Co voyage dans le temps Place Sainte-Catherine Honfleur

Concert : inattendu, Lambert Colson & Co voyage dans le temps Samedi 26 juillet, 11h00 Place Sainte-Catherine Calvados

Durée 1h.

2025-07-26T11:00:00 – 2025-07-26T12:00:00

Fin : 2025-07-26T11:00:00 – 2025-07-26T12:00:00

Voyage dans le temps au marché de Honfleur : Lambert Colson et les siens sonnent en plein air du cornet et de la sacqueboute entre la pomme et le fromage ! ​

Lieu : Marché de Honfleur

​Quand : samedi 26 juillet à 11h

Lambert Colson, cornets

Guy Hanssen, Charlotte Van Passen, Bart Vroomen, sacqueboutes

Place Sainte-Catherine Place Sainte-Catherine, 141600 Honfleur Honfleur 14600 Honfleur Calvados Normandie Tous les samedis matin, la Place Sainte Catherine s’anime et grouille d’activités.

C’est le marché hebdomadaire qui s’installe autour de la magnifique église en bois. C’est un marché très fréquenté où se mêlent locaux et visiteurs. On y retrouve beaucoup de producteurs locaux qui proposent fruits, légumes, fromages, œufs, viandes… Notre cité gourmande allie le terroir normand et les produits de la mer. Les marchés de Honfleur vous offrent un large panel de la gastronomie locale.

Le marché du samedi matin est le rendez-vous des Honfleurais et des habitants du canton qui descendent pour l’occasion.

La place Sainte Catherine sert de cadre au déballage chatoyant des fruits et légumes frais, d’autres produits du terroir, sans oublier ceux de la pêche locale : poissons et crevettes grises !

©PMPA-PierreBrissonnet