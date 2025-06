Concert : Inattendu « Les Lunaisiens font leur marché en musique » La Lieutenance Honfleur

Concert : Inattendu « Les Lunaisiens font leur marché en musique » La Lieutenance Honfleur vendredi 1 août 2025 .

Concert : Inattendu « Les Lunaisiens font leur marché en musique » Vendredi 1 août, 11h00 La Lieutenance Calvados

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-01T11:00:00 – 2025-08-01T12:00:00

Fin : 2025-08-01T11:00:00 – 2025-08-01T12:00:00

Dans le port de Honfleur, y’a les Lunaisiens qui chantent des chansons populaires d’une voix de sel et de gouaille. Et ils tournent et ils jouent et ils mordent la vie à pleines dents, sur les quais pavés échappés au temps qui passe…

Les Lunaisiens sont aidés au conventionnement par la Drac – Préfet de la Région Hauts-de-France et bénéficient du soutien de la Région Hauts-de-France et du Département du Pas-de-Calais. Les Lunaisiens sont ensemble associé à La Barcarolle - Scène conventionnée du Pays de Saint-Omer et reçoivent le soutien au projet de la Caisse des dépôts et consignations.

Lieu : Parvis de la Lieutenance, Honfleur

Quand : vendredi 1er août à 11h

La Lieutenance Quai de la Quarantaine, 14600 Honfleur Honfleur 14600 Honfleur Calvados Normandie La Lieutenance, ce prestigieux bâtiment qui trône à l’entrée du Vieux Bassin de Honfleur, a été entièrement restauré et est désormais ouvert au public. Il accueille un CIAP sur l’histoire maritime de Honfleur et une résidence d’artistes.

©PMPA-PierreBrisonnet