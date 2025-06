Concert : inattendu « Les Promenades au pas de course ! » Hippodrome de Clairefontaine Benerville-sur-Mer

Durée 3h, 10€, gratuit <18 ans.

Les Lunaisiens et fanfare à l’Hippodrome de Clairefontaine

Le lieu, où l’on vient en famille admirer les couleurs des chevaux montés et celles des cent mille fleurs du paysage, va bien aux Lunaisiens : ils s’y connaissent en chansons qu’on ne trouve pas sous le sabot d’un cheval… Leur après-midi aux courses, ils la passent avec nous à la bonne franquette, au paddock, en tribune, équipés de leurs instruments comme des maréchaux-ferrants de la chanson – la ritournelle de la vielle à roue, le registre baryton du « serpent » dans lequel on souffle et qui est bien le seul autre animal admis dans l’enceinte de l’hippodrome ! À leur répertoire : chansons populaires de la Belle Époque et pour ses cent ans dans l’au-delà Clairefontaine, le fantôme espiègle d’Erik Satie, venu en voisin de son Honfleur natal…

Un atelier de présentation de ces drôles d’instruments sera même prévu au programme !

Laissez-vous également entraîner par la fanfare bretonne Nola Rennes Expérience, qui distillera son énergie débordante et sa bonne humeur tout au long de l’après-midi avec ses rythmes inspirés des brass bands de la Nouvelle-Orléans !

Entrée à l’Hippodrome à régler sur place : 10€ (dont 2€ de pari) / Gratuit pour les moins de 18 ans.

Hippodrome de Clairefontaine Chemin de l’hippodrome, 14800 Tourgéville Benerville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie Profitez d’un cadre unique où se réunissent sport et convivialité, une sortie idéale en famille avec des animations festives pour tous et des courses palpitantes.

Les Promenades au Pas de Course

©PMPA-PierreBrissonnet