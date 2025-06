Concert : inattendu, The League of Gentlemen – Wess Sussex Youth Orchestra à la française Eglise de Notre-Dame d’Estrées Notre-Dame-d’Estrées-Corbon

Concert : inattendu, The League of Gentlemen – Wess Sussex Youth Orchestra à la française Eglise de Notre-Dame d’Estrées Notre-Dame-d’Estrées-Corbon samedi 26 juillet 2025 .

Concert : inattendu, The League of Gentlemen – Wess Sussex Youth Orchestra à la française Samedi 26 juillet, 17h00 Eglise de Notre-Dame d’Estrées Calvados

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-26T17:00:00 – 2025-07-26T18:00:00

Fin : 2025-07-26T17:00:00 – 2025-07-26T18:00:00

en détail

Ensemble de formation à la pratique instrumentale, l’orchestre des jeunes Anglais traverse le Channel plein sud pour une promenade musicale en terre normande. Comme ce sont des gentlemen, ils viennent célébrer le french flair de la musique : Ravel, Berlioz, Dukas et Saint-Saëns. ​

​

Lieu : Parvis de l’église de Notre-Dame-d’Estrées-Corbon

Gratuit​​

​Quand : samedi 26 juillet à 17h

Eglise de Notre-Dame d’Estrées L’Église, 14340 Notre-Dame-d’Estrées-Corbon Notre-Dame-d’Estrées-Corbon 14340 Calvados Normandie L’église Notre-Dame de Notre-Dame-d’Estrées-Corbon, située dans le Calvados, est un édifice remarquable du XIIIᵉ siècle, inscrit aux Monuments historiques depuis 1990.

Son chœur gothique, plus imposant que la nef, contraste avec la tradition locale. La tour massive, ajoutée entre le XVIᵉ et le XVIIᵉ siècle, domine l’ensemble avec son dôme en ardoise et sa lanterne.

À l’intérieur, le retable baroque met en valeur une « Présentation au Temple » du XVIIIᵉ siècle. Récemment restaurée, l’église témoigne du riche patrimoine religieux du Pays d’Auge.

en détail

©Pmpa-PierreBrissonnet