Concert inaugural de l’association Parole et Lumière

rue du Chanoine Gyss Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

L’association Parole et Lumière dont fait partie la paroisse protestante d’Obernai, vous propose un concert. Avec Jean-Marc Voirpin à l’orgue et Carla Saxer au chant. Au programme, des oeuvres de Haendel, Mozart, Purcell, Schubert, Barber, Buckley.

Participation libre. .

rue du Chanoine Gyss Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 55 24 paroisseprotestanteobernai@orange.fr

English :

The Parole et Lumière association presents a concert with Jean-Marc Voirpin on organ and Carla Saxer on vocals. The program includes works by Handel, Mozart, Purcell, Schubert, Barber and Buckley.

L’événement Concert inaugural de l’association Parole et Lumière Obernai a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de tourisme d’Obernai