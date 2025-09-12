Concert inaugural de l’Opéra National de Bordeaux Rue Porte Campagne Sainte-Livrade-sur-Lot
Concert inaugural de l’Opéra National de Bordeaux Rue Porte Campagne Sainte-Livrade-sur-Lot vendredi 12 septembre 2025.
Concert inaugural de l’Opéra National de Bordeaux
Rue Porte Campagne Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-12
2025-09-12
Retransmission en direct à la Micro-Folie du concert inaugural de l’Opéra National de Bordeaux.
Au programme Aïda de Verdi et la symphonie n°5 de Mahler.
Sur réservation.
Rue Porte Campagne Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 65 91 56 microfolie@ville-ste-livrade47.fr
English : Concert inaugural de l’Opéra National de Bordeaux
Live broadcast at Micro-Folie of the inaugural concert of the Opéra National de Bordeaux.
Program: Verdi’s Aïda and Mahler’s Symphony n°5.
Reservations required.
German : Concert inaugural de l’Opéra National de Bordeaux
Live-Übertragung des Eröffnungskonzerts der Opéra National de Bordeaux im Micro-Folie.
Auf dem Programm stehen Verdis Aida und Mahlers Symphonie Nr. 5.
Nur mit Reservierung.
Italiano :
Trasmissione in diretta su Micro-Folie del concerto inaugurale dell’Opéra National de Bordeaux.
In programma: l’Aïda di Verdi e la Sinfonia n. 5 di Mahler.
È necessaria la prenotazione.
Espanol : Concert inaugural de l’Opéra National de Bordeaux
Retransmisión en directo en Micro-Folie del concierto inaugural de la Ópera Nacional de Burdeos.
En el programa: Aïda de Verdi y la Sinfonía nº 5 de Mahler.
Se requiere reserva previa.
