Concert inaugural de l’Opéra National de Bordeaux Rue Porte Campagne Sainte-Livrade-sur-Lot

Rue Porte Campagne Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Retransmission en direct à la Micro-Folie du concert inaugural de l’Opéra National de Bordeaux.

Au programme Aïda de Verdi et la symphonie n°5 de Mahler.

Sur réservation.

Rue Porte Campagne Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 65 91 56 microfolie@ville-ste-livrade47.fr

English : Concert inaugural de l’Opéra National de Bordeaux

Live broadcast at Micro-Folie of the inaugural concert of the Opéra National de Bordeaux.

Program: Verdi’s Aïda and Mahler’s Symphony n°5.

Reservations required.

German : Concert inaugural de l’Opéra National de Bordeaux

Live-Übertragung des Eröffnungskonzerts der Opéra National de Bordeaux im Micro-Folie.

Auf dem Programm stehen Verdis Aida und Mahlers Symphonie Nr. 5.

Nur mit Reservierung.

Italiano :

Trasmissione in diretta su Micro-Folie del concerto inaugurale dell’Opéra National de Bordeaux.

In programma: l’Aïda di Verdi e la Sinfonia n. 5 di Mahler.

È necessaria la prenotazione.

Espanol : Concert inaugural de l’Opéra National de Bordeaux

Retransmisión en directo en Micro-Folie del concierto inaugural de la Ópera Nacional de Burdeos.

En el programa: Aïda de Verdi y la Sinfonía nº 5 de Mahler.

Se requiere reserva previa.

